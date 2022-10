Verein in Kaarst : Sportfischer haben doppelten Grund zum Feiern

Kaarst Die engagierten Vereinsmitglieder konnten beim Herbstfest am Ufer des kleinen Kaarster Sees auch noch nachträglich auf die Verleihung des Heimatpreises anstoßen.

Die rund 70 Mitglieder – nicht alle sind aktive Fischer – nutzen den kleinen Kaarster See außerhalb der Badesaison und den großen Kaarster See ganzjährig. Sie freuten sich jetzt über den Besuch der stellvertretenden Bürgermeisterin Nina Lennhof und freuen sich das ganze Jahr darüber, dass die beiden Seen gute Fänge von A wie Aal bis Z wie Zander ermöglichen.

Die beiden Kaarster Seen werden von den Mitgliedern des Sportfischer-Vereins auf verantwortungsvolle Weise genutzt: „Wir haben hier eine Hegepflicht übernommen, überfischen die Seen nicht, die in einem guten ökologischen Zustand sind“, erklärte der Vorsitzende Karsten Silberbach. Zum Schutz der Ufer hat der Verein in den vergangenen acht Jahren 40.000 Pflanzen eingebuddelt und dafür 4500 Arbeitsstunden investiert – darauf ist man schon ein bisschen stolz.