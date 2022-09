Johanniter-Zentrum in Kaarst : Gartenpflege vereint Generationen

Kaarst Der Garten im Johanniter-Zentrum wird umgestaltet. Jung und Alt arbeiten zusammen. Die einzelnen Schritte des Gartenprojekts werden mit Handyfotos digital dokumentiert.

Der Schwerpunkt auf dem Gesamtprojekt liege zwar auf der Gartengestaltung, doch es gebe mehrere positive Nebeneffekte, so Vollmert. „Es geht auch darum, Alt und Jung in dieser Arbeit zusammenzubringen und die Menschen auch digital zu vernetzen“, sagt der Quartiersmanager. Die einzelnen Schritte des Gartenprojekts werden mit Handyfotos digital dokumentiert. Die Fotos werden in naher Zukunft zusammengetragen, aus den schönsten wird dann für die Kinder, Eltern und die Bewohner ein Fotoalbum erstellt. Dabei können auch die älteren Bewohner mitwirken. „Sie sollen in die Fotosichtung und Bearbeitung der Bilder mit eingearbeitet werden“, sagt Vollmert. Fotos zuschneiden, mit Effekten versehen oder farblich verändern soll von den jungen und alten Teilnehmern gemeinsam durchgeführt werden. Ein weiteres Ziel: Die gepflanzten Kräuter und Salate werden derzeit fleißig geerntet, im November ist ein gemeinsames Kochen angedacht. „Wir werden die Kinder mit dazunehmen. Die wissen weder, wie Salbei oder Rosmarin schmeckt, noch, was man damit machen kann“, erklärt Vollmert. Positiver Nebeneffekt: Die Kinder kommen in den Garten, schauen nach ihrem Gemüse oder den Meerschweinchen: „Das Miteinander hat sich erheblich verbessert und die Aufmerksamkeit füreinander ist eine ganz andere geworden“, so die Beobachtungen des Quartiersmanagers über den bisherigen Projektverlauf.