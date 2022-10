Diskussion in Kaarst : Irritation um Abwassergebühren

Kaarst Die FWG Kaarst will die Entscheidung der Stadt zu den Gebühren nicht hinnehmen. Bürger sollen sogar von „Abzocke“ gesprochen haben. Was steckt dahinter?

(seeg) Die FWG Kaarst bohrt weiter im Hinblick auf die Abwassergebühren in Kaarst nach. Für die nächste Sitzung des Stadtrates am 27. Oktober hat die Fraktion eine weitere Anfrage auf die Tagesordnung setzen lassen. Und diese ist recht provokativ. „Keine Rückerstattung zu viel gezahlter Abwassergebühren. Wie soll dieser Vorgang öffentlich in Kaarst kommuniziert werden und was macht die Stadt Kaarst mit den überhöhten Gebühren, die nicht über einen Widerspruch zurückgefordert worden sind?“, heißt es dort.

Die FWG habe Bürger gefragt, welche sprachliche Regelung sie für diesen Vorgang vorschlagen. „Abzocke“, „Ausbeutung“ oder „Schwindel“ sind nur drei Begriffe, die die FWG in den Antrag an Bürgermeisterin Ursula Baum nennt. Zwar, so die FWG, könne sie sich diesen Begriffen „nicht zu 100 Prozent“ anschließen, allerdings ist sie davon überzeugt, dass in diesem Fall eine „ungerechtfertigte Bereicherung“ vorliegt. Der Fraktionsvorsitzende Josef Karis habe in den vergangenen 20 Jahren immer wieder vor der Wechselwirkung zwischen einem hohen Zinssatz bei der Eigenkapitalverzinsung und einer Abschreibung nach Wiederbeschaffungswerten bei den Abwassergebühren gewarnt.