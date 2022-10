Deal bei "Höhle der Löwen" : Ralf Dümmel investiert in Kaarster Start-up

Ralf Dümmel investiert in Kaarster Start-up

Kaarst Patrick und sein Vater Karl-Josef Weifels haben in der Show „Die Höhle der Löwen“ mit ihrem Katzenmöbel einen Finanzierungs-Deal bekommen. Ihre Idee ist eine Erweiterung des klassischen Kratzbaums. Was die „Löwen“ besonders überzeugte, erfahren Sie hier.

Gemeinsam mit seinem Vater Karl-Josef Weifels (66) kam dem 33-Jährigen die Idee zu „Catrub“, einem modularen Katzenmöbel, das alle Bedürfnisse der Tiere befriedigen soll: spielen, kratzen oder einfach nur liegen und schlafen. Mit dieser Idee wagten sich die Weifels in die Gründershow „Die Höhle der Löwen“ – und ihr Pitch überzeugte einen Investor.

Ralf Dümmel war begeistert von „Catrub“ und bot Patrick und Karl-Josef Weifels ein Investment an. Für 100.000 Euro sicherte sich Dümmel 25 Prozent der Firmenanteile – dabei wollten die Gründer nur 15 Prozent abgeben. „Für uns war nicht das Geld der ausschlaggebende Grund, sondern Ralf und sein Team, die uns mit ihrer Erfahrung und Expertise im Bereich Handel enorm weiterbringen können“, erklärt Patrick Weifels auf Anfrage. Und Dümmel passe perfekt, schließlich sei es der „Wunschlöwe“ der Gründer gewesen, „da er über ein riesiges Vermarktungsportfolio verfügt“, so Patrick Weifels. Eine Wahl hatten die beiden allerdings nicht, denn Dümmel war der einzige, der an einem Investment interessiert war.