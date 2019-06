Prozess am Schwurgericht : Wegen Mordversuch an Ehefrau vor Gericht

Prozess gegen einen Afghanen, der seine Ehefrau in Hochneukirch durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt haben soll.

Ein 36-jähriger Mann soll versucht haben, seine Ehefrau mit einem Fleischermesser zu töten. Laut Anklage liefen sich die beiden am 30. Oktober vergangenen Jahres auf der Bahnhofstraße in Hochneukirch zufällig über den Weg. Gestern war Prozessauftakt vor dem Schwurgericht in Mönchengladbach. Noch bevor die Staatsanwältin die Anklage verliest, kommt es zur Auseinandersetzung. Der Angeklagte wünscht eine andere Dolmetscherin. Die Frau spricht zwar Persisch, kommt aber aus dem Iran und nicht wie der 36-Jährige aus Afghanistan. Dort, so sagen es die Verteidiger des Mannes, spreche man einen anderen Dialekt. Farsi und nicht Dari. Richter Lothar Beckers sagt, die Sprachen seien nahezu identisch. Und zumindest die Anklageschrift will er hören.

Im November 2017 soll der Angeklagte nach einem Streit versucht haben, die beiden gemeinsamen Kinder mit dem Auto in den Iran zu bringen. Die Staatsanwaltschaft schildert den Fall so: Die Ehefrau war gerade in einem Deutschkurs, als der Angeklagte mit den Kindern die Wohnung verließ. Polizeibeamte stoppten den Mann an der ungarisch-serbischen Grenze. Er fuhr alleine zurück, die Kinder blieben in einem ungarischen Heim, bis ihre Mutter sie abholen konnte. Für gewöhnlich ist das Schwurgericht nicht für Entziehung Minderjähriger zuständig. Bei den kommenden Terminen will die Kammer aber klären, ob beide Tatvorwürfe zusammen verhandelt werden können. Während die Staatsanwältin die Vorwürfe vorträgt, blickt der Angeklagte regungslos zu Boden. Er lauscht der Dolmetscherin. Der Prozess wird am 27. Juni fortgesetzt. Insgesamt sind sieben Verhandlungstage geplant. Mit einem Urteil wird am 26. Juli gerechnet.