Schützenfest Hocheukirch : Das erste Kinderschützenpaar

Hochneukirch Peyton I. und Luna I. sind das erste Kinderkönigspaar von Hochneukirch.

Zum ersten Mal hat Hochneukirch ein Kindergarten-Königspaar: Unter den Vorschulkindern der integrativen Kindertagesstätte „Sausewind“ wurde das Paar ermittelt, indem vier am Königsamt interessierte Jungen und fünf Mädchen den aus Pappe gebastelten Königsvogel mittels Tennisball von der Stange holen sollten. Das gelang dem fünfjährigen König Peyton von Bloh sogar schon mit dem ersten Wurf. Die Rolle seiner Königin übernimmt die sechsjährige Königin Luna Jüngst.

Peyton I. und Luna I. werden in Uniform beziehungsweise Königinnenkleid auftreten, wenn sie am Kirmesfreitag ab 11 Uhr gemeinsam mit dem „großen“ Königspaar, den Kindergartenkindern und dem Hochneukircher Tambourschützen-Korps einen Umzug von der Kita „Sausewind“ zur Kronprinzenresidenz machen. Auch am Sonntag beim großen historischen Festzug gehen die Kleinen ein Teilstück mit. Peyton I. und Luna I. werden dann gemeinsam mit dem amtierenden Königspaar auf der Bühne stehen und sich die große Parade ansehen.