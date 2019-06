Zweckverband schlägt Innovationspark vor : Jüchen als Zentrum für erneuerbare Energien

So wie es am Grubenrand in Jüchen schon Windräder gibt, so sind sie Vorzeichen für den „Innovationspark Jüchen“. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Der Zweckverband Tagebaufolgelandschaften sieht für Jüchen Chancen im Strukturwandel durch den Ausbau der Windenergie.

Ein „Innovationspark Erneuerbare Energien“ im Stadtgebiet von Jüchen ist eine von bislang vier Ideen, die der aus den vom Tagebau Garzweiler II betroffenen Städten Erkelenz, Jüchen, Mönchengladbach und der Kommune Titz bestehende Zweckverband in Angriff nehmen könnte, um den Strukturwandel und die Zukunftsfähigkeit der Region nach dem Ende des Tagebaus zu gewährleisten. Bei der Verbandsversammlung in Titz stellte Verbandsvorsteher Gregor Bonin diese Idee vor. Sie sei ein umfassender strategischer Entwicklungsansatz für den östlichen Teilbereich der Tagebaufolgelandschaft Garzweiler bis 2038.

Forschungsschwerpunkte in diesem Innovationspark könnten die erneuerbare Energie in der Landwirtschaft und die Erforschung von Möglichkeiten zur Speicherung erneuerbarer Energie sein. Dieser Park in Jüchen könnte angrenzen an ein Gewerbegebiet in Jackerath als „Zentrum für neue Mobilität“, hieß es in der Zweckverbandsversammlung.