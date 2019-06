Europawahl in Jüchen : Kreis weist AfD-Wahlbeschwerde zurück

Der Kreiswahlleiter ist nach seiner Prüfung zu der Überzeugung gelangt, dass die AfD-Wahlbeobachter gestört haben. Jüchener Wahlvorstände hätten keine Fehler gemacht. Wahlbeobachter Axel Krause (AfD) bleibt bei seinen Vorwürfen.

Krause hatte, wie berichtet, gemeinsam mit zwei weiteren AfD-Mitgliedern, insgesamt vier Wahllokale in Jüchen als Beobachter aufgesucht. Vor Ort, in einem Telefonat mit dem Bürgermeister am Wahlsonntag und in einem fünfseitigen Schreiben, auch ans Kreiswahlamt, prangerte er dann ein Fehlverhalten von Wahlvorständen an. Seither ging ein reger Schriftverkehr zwischen Krause, dem Rathaus und dem Kreis hin und her. Krause beharrt bis heute darauf, in den Wahllokalen freundlich aufgetreten zu sein und die rechtlichen Grenzen eines Wahlbeobachters nicht überschritten zu haben.