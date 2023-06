Einsatz in Jüchen-Hochneukirch Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kita

Am Dienstag gegen 21.50 Uhr sind Einbrecher in die Kindertagesstätte an der Mühlenstraße in Hochneukirch eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, sollen mehrere Täter an dem Einbruch beteiligt gewesen sein. Noch bevor die ersten Streifenwagen eintrafen, hatten sich die Eindringlinge bereits in unbekannte Richtung entfernt.