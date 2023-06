Projekt der Bürgerstiftung Jüchen Kinderbuchautorinnen lesen in Jüchener Kitas vor

Besuch von Buchautorinnen erhalten in diesem Jahr mehrere Kitas in Jüchen. Im katholischen Kindergarten in Gierath las jetzt Nadine Marchi aus Mönchengladbach aus ihrem Kinderbuch „Tortü und der Traumkoffer“ vor. Mit Figuren bezog sie die Mädchen und Jungen ein. Initiatorin der Vorlese-Aktion ist die Bürgerstiftung Jüchen, und klar ist: Es wird weitere Vorlesungen für Kinder geben. „Mit dem Projekt möchten wir bei den Kindern Interesse am Vorlesen wecken“, erklärt Joachim Drossert, Vorsitzender der Bürgerstiftung. Und damit sollten die Kinder motiviert werden, selbst später zum Buch zu greifen, wenn sie Lesen gelernt haben. Schließlich würden viele Kinder Leseschwächen aufweisen. Die IQB-Bildungsstudie hatte Ende 2022 aufgezeigt, dass etwa ein Viertel der Grundschüler in NRW nicht die Mindestvoraussetzungen unter anderem im Lesen, Schreiben und Rechnen erfüllen. Das Land will deshalb einen Schwerpunkt in der Leseförderung setzen.