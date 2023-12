In Kevelaer löst die Sicherheitsanlage aus Tankstellen-Einbrecher stehen plötzlich im Nebel

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr stiegen Unbekannte in die Shell-Tankstelle an der Lindenstraße in Kevelaer ein. Die Täter brachen nach Polizeiangaben eine Sicherheitstür auf der Rückseite des Gebäudes in der Nähe der Bundesstraße 9 mit brachialer Gewalt auf. Dafür benutzten sie einen hydraulischen Türöffner. Anschließend öffneten sie eine weitere Tür zum Verkaufsraum ebenfalls gewaltsam. Die Tankstelle war zu der Zeit noch nicht besetzt.