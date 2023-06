Musikevent in Jüchen Neues beim Internationalen Gitarren-Festival in Jüchen

Jüchen · Die Vorbereitungen für das siebte Internationale Gitarrenfestival im November in der Gesamtschule in Jüchen sind angelaufen. Organisator Daniel März kündigt einige Neuerungen an. So wird es erstmals einen Publikumspreis geben. Was sonst noch geplant ist.

05.06.2023, 04:50 Uhr

Die Gitarrenduos Amadeus und Gruber & Maklar treten am 18. November 2023 im Rahmen des Internationalen Gitarrenfestivals in Jüchen auf. Foto: Christoph A. Hellhake

Von Gundhild Tillmanns

Kürzer, fokussierter und damit auch fürs Publikum noch attraktiver soll das siebte Internationale Gitarrenfestival vom 17. bis 19. November 2023 in Jüchen werden. „Wir haben das Festival von vier auf drei Tage verkürzt und gebündelt“, kündigt Organisator Daniel März an. Der Grund: „Wir haben festgestellt, dass es bei den viertägigen Veranstaltungen zwischendurch immer mal einen Leerlauf gab, weil nicht alle Angebote gleich gut nachgefragt waren.“ Das soll jetzt anders werden.“ Fehlen wird den Teilnehmern trotzdem nur das, was laut März ohnehin nie besonders gut angekommen ist: „Wir verzichten diesmal auf die Workshops und Vorträge. Die waren nie gut besucht.“