Abfall in Jüchen Tonnenleerung wird nachgeholt

Die Stadt Jüchen teilte mit, dass am Freitag, 2. Juni, und Samstag, 3. Juni, der Rest- und Biomüll an Bären. und Rathausstraße nicht ordentlich geleert wurde. Die Verwaltung bittet betroffene Anwohner jetzt, die Tonnen beide zur Abholung am Dienstag, 6. Juni, an die Straße zu stellen.