Atrium-Konzert im Gymnasium Jüchen Schüler entführen ihr Publikum in die Welt von Klassik und Pop

Die musikalische Nachwuchsarbeit dieses Gymnasiums in Jüchen ist jedenfalls vorbildlich. Als Musiklehrer hat Jörg Enderle vor Jahren mit diesem mehrgleisigen Bandunterricht begonnen. Mit jedem dieser „Gleise“ wurden die Schüler immer näher an das Musikmachen herangeführt. Der Spaß daran ist das, was zählt. Nur so kann einem vermittelt werden, was es braucht, um eine Band wie diese vier Ensembles zum Klingen zu bringen. Zudem bekommen die jungen Musiker vermittelt, wie erfolgreich das Zusammenspielen in einer Gruppe sein kann.