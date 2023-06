Klimawandel in Rommerskirchen Grüne und UWG fordern Konzept für Klimaresilienz

„Das Klimaschutzkonzept ist gut und richtig“, stellt Dykstra klar. Er sei überzeugt, dass man Maßnahmen ergreifen sollte, die Treibhausgase zu minimieren. „Gleichzeitig müssen wir uns aber darauf einstellen, dass wir Klimawandel erfahren, das merken wir jetzt schon“, führt er weiter aus. Hitzeperioden und Dürre oder Starkregenereignisse wie die an der Ahr vor zwei Jahren seien Beispiele dafür. „Wir müssen uns dem Klimawandel deutlich eher stellen als gedacht.“ Der Geowissenschaftler sagt: „Das, was wir jetzt schon an Klimawandel sehen, sind letztlich die Treibhausgasemissionen aus den Neunziger-Jahren. Wir müssen uns in den nächsten 30 Jahren darauf einstellen, dass sich das Klima weiter verändert.“ Die extremen Lagen würden zunehmen, was bedeute, dass es häufiger Stürme, Niederschläge mit Starkregen sowie dürre und sehr heiße Perioden geben werde. Deshalb sehen es die Grünen und die UWG als wichtig, dass sich die Gemeinde mit den Auswirkungen des Klimawandels befasst und Minderungsmaßnahmen erarbeitet, um sich an die sich verändernden Umweltbedingungen anzupassen und für die Zukunft gerüstet zu sein.