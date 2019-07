Schloss Dyck : Garten-Geburtstag endet mit dem Lichtfestival

Jüchen Vor 200 Jahren wurde mit der Gestaltung des englischen Landschaftsparks begonnen. Die Schloss-Stiftung feiert 20-jähriges Bestehen.

Die mit dem Jahresbeginn gestarteten Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag des englischen Landschaftsparks und zum 20-jährigen Bestehen der Stiftung Schloss Dyck sollen mit dem Lichtfestival am 6. September enden. Der ist übrigens auch der Ankunftstag von Thomas Blaikie am Schloss gewesen, wo der englische Landschaftsgärtner vor 200 Jahren den Park so gestaltet hat, wie er in seinen Grundzügen bis heute erhalten wurde. Zu Beginn des Lichtfestivals wird bei einem Festakt der zehnte Europäische Gartenpreis verliehen. Dieser Preis knüpft in seiner Bedeutung an die europäischen Verbindungen und an das gartenkulturelle Erbe von Fürst Joseph an. Aus der Zeit von Fürst Joseph berichten historische Dokumente davon, wie der Thomas Blaikie und der Pflanzensammler Fürst Joseph zu Salm-Reifferscheidt Dyck und seine Frau Constance de Théis mit der Erweiterung und Umgestaltung der bis dahin barocken Gartenanlage in einen modernen englischen Landschaftsgarten begonnen hatten. Blaikie begann demnach schon bei seinem ersten Besuch nach einer Bestandsaufnahme des alten Baumbestandes und Wegenetzes mit der Neu-Konzeption, die er bei seinem zweiten Besuch im Mai 1820 weitestgehend vollendendete.