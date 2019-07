Garzweiler : 60 Feuerwehrleute rücken zu Brand in Seniorenzentrum aus

Foto: Königs, Bastian (bkö)

Garzweiler Am Samstagmorgen ist es in Garzweiler zu einem Brand in einem Seniorenheim gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Feuerwehr Jüchen mitteilte, konnte die Retter den Brandherd in einem Bewohnerzimmer ausfindig machen. Zuvor hatte das Personal das Zimmer und die Station bereits geräumt.

Zwei Personen aus dem Seniorenzentrum an der Garzweiler Allee wurden aufgrund des Verdachts auf eingeatmete Rauchgase rettungsdienstlich untersucht.

Rund 60 Kräfte der Feuerwehr Jüchen waren im Einsatz. nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

(felt)