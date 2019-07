Firma hoch3 aus Jüchen : Hoch3 kooperiert jetzt mit Kanufahrten-Veranstalter

Jüchen Die Firma Hammans-Freizeit stellt ihre Boote jetzt auch für das von Hoch3 ausgebildete Personal zur Verfügung.

Die Jüchener Firma Hoch3, die auch das B@mm-Jugendcafé in Hochneukirch betreibt, kooperiert jetzt mit der Kanustation Süchteln. Dort stellt die Firma Hammans-Freizeit ihre Boote jetzt auch für das von Hoch3 ausgebildete Personal zur Verfügung. Hammans-Freizeit ist seit fast 25 Jahren Veranstalter für besondere Freizeitaktivitäten am Niederrhein. Das Unternehmen bietet an der Kanustation Paddeltouren auf der Niers an, aber auch Bogenschießen, Teamspiele auf der Eventwiese, Fahrradverleih und E-Bikes, Grillabende im Schwedenzelt, Geocaching und vieles.