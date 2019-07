Veranstaltung in Jüchen : Musik-Festival mit Proben und Workshops

Jüchen Die Besonderheit beim Niederrhein-Festival ist diesmal eine Kooperation von Rosani Reis mit der Big Band des Gymnasiums Jüchen.

Außerdem soll es auch wieder einen Workshop in der Gesamtschule Jüchen geben, wobei diesmal aber nicht die brasilianischen Musiker dort erwartet werden. Musikalisch geht es diesmal in den Balkan mit dem Sänger und Akkordeon-Virtuosen Dragan Ribic und seinem Ensemble. Der Workshop-Termin für die Gesamtschule muss noch festgelegt werden. Für die meisten Konzerte zum Niederrhein-Musikfestival bildet der Innenhof von Schloss Dyck wieder die Kulisse. Mit „Tango im Schloss“, eine Reise durch die Geschichte des Tangos, eröffnen die Flötistin Anette Maiburg, der argentinische Bandoneón-Spieler Marcelo Nisinman und das Ensemble des Niederrhein-Musikfestivals am Sonntag, 25. August, im Schloss Dyck die Reihe. Am 1. September gestalten die Musiker dann mit den „Gypsy Dreams“ eine musikalische Hommage an den Balkan. Mit „Latin Night“, einem Lateinamerikanischem Gipfeltreffen, findet am 28. September das dritte Konzert in Jüchen, diesmal im Atrium des Gymnasiums, statt.