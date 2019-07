Vorgärten in Jüchen : Grüne Oasen statt Steinwüsten

Vorgärten in Jüchen

Jüchen Der Nabu gibt Tipps für die Anlage von Vorgärten mit Pflanzen. Dabei sollten auch keine Pflanzen mit offenen Blüten mit Nektar und Pollen für viele Insektenarten fehlen.

Trotz Klimawandel und Insektensterben werden immer noch Vorgärten als „Steinwüsten“ gestaltet. Das stellt der Naturschutzbund (Nabu) in Jüchen fest. „Damit meinen wir, dass Vorgärten mit Steinen oder Schotter ausgelegt werden. Oft kommt vorher noch eine Folie zum Einsatz, die Unkrautwuchs und auch das Versickern von Niederschlagswasser teilweise verhindert. Es ist so ein Status erreicht worden, den wir nie für möglich gehalten haben und ihn auch aus der Sicht des Natur- und Umweltschutzes ablehnen“, betont der Nabu in Jüchen.