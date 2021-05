Strukturwandel in Jüchen : Geteilte Meinung in der Politik zur internationalen Gartenschau

Geteilte Meinung in der Politik zur internationalen Gartenschau

Strukturwandel in Jüchen

Schloss Dyck mit seinem Park war bereits Zentrum der Euroga 2002 plus und dürfte auch bei einer neuen Schau eine Rolle spielen. Foto: bauch, jana (jaba)

Jüchen Während die Freie Wählergemeinschaft dem Vorschlag für eine internationale Gartenschau 2037 im Bereich um den heutigen Tagebau Garzweiler ablehnend gegenüber steht, sieht die CDU-Fraktion darin eine Chance, auf Jüchen und die Herausforderung des Strukturwandels aufmerksam zu machen.

Auf ganz unterschiedliche Resonanz bei Ratsfraktionen stößt der Vorschlag des Zweckverbandes Landfolge Garzweiler, 2037 im Verbandsgebiet eine Internationale Gartenausstellung auszurichten. „Das Thema haben wir in unserer Fraktion mit Unmut aufgenommen“, erklärte Gerolf Hommel, Vorsitzender der FWG-Fraktion. „Wir haben andere Sorgen als eine Gartenausstellung. Wir würden in Jüchen lieber von Bildungsstätten, Ausbildungsstätten und Arbeitsplätzen reden“, kritisiert Hommel. „Oder von einem Gesundheitszentrum mit Fachhochschule und Arztzentrum, wie wir bereits vorgeschlagen haben.“

Rund um Jüchen hätten „alle Städte ausgezeichnete Ideen und planen und planen. Erkelenz wird wohl eine Wissenschaftseinrichtung für Land- und Ernährungswirtschaft bekommen“. In Grevenbroich plane man etwa Alu-Valley und erstelle Konzepte für die Flächen der Kraftwerke. „Jülich plant den Brainergy-Park zur Entwicklung moderner Speicher-Energiesysteme. Bergheim ein Großlabor für Spitzenanalytik mit bis zu 200 neuen Arbeitsplätzen“, sagt Hommel. „Die haben auch alle Flächen, wo man sich für die Zukunft aufstellen kann. Wir haben ein Loch, das weiterhin nicht nutzbar ist“, so der FWG-Politiker zum Tagebau und der Verfüllung des Restlochs. Auch danach müssten die Flächen circa zehn Jahre ruhen, bis sie genutzt werden könnten.

Eine Internationale Gartenschau im Revier sei eine „spontane Idee, das könnte interessant sein“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Thomas Dederichs. Eine Gartenschau würde sich grundsätzlich gut in das Konzept des ,Grünen Bandes’ einfügen, das rund um den heutigen Tagebau Garzweiler gelegt werden soll. Der Kritik Hommels, dass Jüchen ohne konkrete Projekte da stehe, widerspricht Dederichs. „Wir haben beispielsweise das geplante Neubaugebiet Jüchen Süd“, mit Wohnungen an der Bahn, das auf rekultivierten Flächen entstehen soll. „Die Planungsverfahren dafür nehmen ohnehin rund zehn Jahre in Anspruch.“