„Familientreff“ am Haus Katz : Schützen starten große Kunst-Aktion

„Familientreff“ am Haus Katz

Jüchen Der „Familientreff“ der Jüchener Schützen lockte erstmals mit Kunst ins Haus Katz. Die plötzlich eingetretenen sintflutartigen Regengüsse waren eine Herausforderung an die Gastgeber, die die Situation gut im Griff behielten.

Am Samstag bewiesen die Jüchener Schützen beim sehr gut besuchten, „Familientreff“ im Innenhof des historischen Hauses Katz, dass Kunst und Brauchtum sich nicht ausschließen müssen. „Als Organisatorin haben wir die Künstlerin Waltraud Hilgers gewinnen können. Sie und 20 weitere Kollegen präsentieren eine vielseitige Kunsthandwerks-Ausstellung“, sagte Schützen-Chef Thomas Lindgens. Wer ein schönes Geschenk suchte, konnte dort fündig werden.

Da waren nicht nur die professionellen Malereien von Waltraud Hilgers zu sehen und zu erwerben – am Stand nebenan boten Michael und Jutta Rath spezielle Fotomotive aus dem Raum der jungen Stadt Jüchen in allen Größen. Die Gruppe „Malen und Collagen“ vom „Netzwerk 55plus“ rund um die Malerin Yoyo Schuster-Willocks präsentierte Malerei in verschiedenen Techniken, und die Handarbeitsgruppe des Netzwerks um Gerda Nohr bewies, wie kreativ auch betagte Menschen sein können.