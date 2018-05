Jüchen: Ausstellung zeigt Gastarbeiter-Geschichten

Jüchen Auf die Schicksale der in Jüchen lebenden Familien mit türkischen Wurzeln ging Serin Alma bei ihrem Vortrag im Haus Katz ein.

Die Rückkehr in ihr Heimatland war für sie lange Zeit eine Option. "Ein Koffer zur Abreise stand bei uns zuhause immer bereit", erinnert sich Serin Alma auch an die Geschichte ihrer Familie. "Durch die Kinder hat sich das geändert, die Rückkehr war irgendwann kein Thema mehr", sagt sie. Bis heute lebt die 54-Jährige, die im Alter von elf Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam, in Hochneukirch. Ihre Familie ist eine Gastarbeiter-Familie - eine von vielen, die im Laufe der Jahre im Gemeindegebiet Jüchen eine neue Heimat gefunden haben. Auf die Schicksale dieser Familien ging Serin Alma jetzt bei einem Vortrag im Haus Katz ein, dem sich die Eröffnung einer Ausstellung anschloss. Die Ausstellung, die von vielen Fotos lebt, soll ab Mittwoch für zwei Wochen im Rathaus zu sehen sein.