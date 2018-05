Jüchen: Garzweiler lädt zum Schützenfest

Jüchen Das Königspaar Bierewirtz-Espelkott freut sich auf viele Besucher im Dorf.

Den Auftakt für die Schützenfestsaison macht der Ortsteil Garzweiler für das Gemeindegebiet. Am kommenden Wochenende geben sich Schützenkönig Hubert Bierewirtz und seine Königin Heike Espelkott die Ehre. Beginn ist des Schützenfestes ist am Freitag, 11. Mai, ab 10 Uhr, wenn die Kindergartenkinder die Kirmes ansingen. Es folgt ab 19 Uhr der erste Festzug und damit der Aufmarsch zum Krönungsball im Festzelt. Es spielt die Gruppe "Spin off". Weiter geht es am Samstag, 12. Mai, 12 Uhr, mit dem Einschießen der Kirmes durch die Artillerie, bevor der zweite Festzug um 17.30 Uhr beginnt. Dabei werden auch die Königs- und Prinzenmaien gesetzt, und es gibt den Großen Zapfenstreich. Am Abend geht es wieder in Feszelt, es spielt "just:is". Am Sonntag beginnt das Fest um 9 Uhr mit dem Hochamt in St. Pankratius, der Kirchenparade ab 10 Uhr und dem Frühschoppen ab 11 Uhr. Der Festzug mit Parade starten um 16 Uhr und der Ball der zugkönige mit den "Rabaue" und DJ di Granati um 19 Uhr. Eine historische Sitzung am Montag ab 11 Uhr, der Klompenzug ab 15.30 Uhr und der Klompenball ab 16 Uhr beschließen das Fest.