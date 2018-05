Jüchen : Für Männer und Frauen getrennte Fahrradtouren

Jüchen Die Radfreunde Jüchen unternehmen am Vatertag eine Damen- und eine Herrentour. Treffpunkt ist für beide Gruppen um 11.11 Uhr am Jüchener Markt. Am Sonntag, 13. Mai, geht es in das Naturschutzgebiet Schwalm-Nette. Geplant ist eine Picknicktour. Die etwa 55 Kilometer lange Strecke beginnt im historischen Ortskern Brüggens und führen durch das Grenzgebiet. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Haus Katz. Die Anreise zum Startpunkt erfolgt mit dem eigenen Pkw.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Tourenteilnehmer werden gebeten, in Eigeninitiative den Fahrradtransport zu organisieren. Anmeldungen nehmen Klaudia und Kurt London unter Telefon 02165 1802 entgegen. Die Teilnahme kostet für Nichtmitglieder drei Euro. Jeden Freitag finden außerdem die Feierabendtouren über etwa 25 Kilometer statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Jüchener Marktplatz.

(NGZ)