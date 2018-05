Jüchen: Polizei erwischt Navidieb auf frischer Tat

Jüchen Die Polizei hat in Jüchen einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen. In der Nacht zu Samstag erwischten die Beamten den Mann auf frischer Tat - ein weiterer Verdächtiger flüchtete.

Eine Fahndung wurde eingeleitet, doch wenig später beobachtete die Polizei im Bereich der Jülicher Straße/Silostraße zwei dunkel gekleidete Gestalten, die mit Taschenlampen in geparkte Autos leuchteten. Als das Duo auf den Polizeiwagen aufmerksam wurde, flüchteten die Verdächtigen in unterschiedliche Richtungen.

Einer von beiden konnte nach kurzer Verfolgung am Bahnhof Jüchen gestellt und festgenommen werden. Dabei widersetzte sich der 19-Jährige und versuchte, nach einem Polizisten zu schlagen. Bei seinen Sachen fanden die Ordnungshüter später unter anderem ein mobiles Navigationsgerät, das aus dem Auto an der Amselstraße stammte.

Die Kripo ermittelt nun gegen den jungen Mann, der in Hochneukirch wohnt und gegen seinen noch unbekannten Komplizen. Geprüft wird auch, ob das Duo für weitere Pkw-Aufbrüche am Wochenende verantwortlich ist. Tatorte lagen an der Gartenstraße, "Am Hütz" und "An der Siedlung".