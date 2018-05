Jüchen : Das "Gute Schule 2020"-Programm wird umgesetzt

Jüchen Für insgesamt 423.500 Euro stehen in Jüchener Schulen Bauarbeiten in den kommenden Sommer- und Herbstferien an. Diese Mittel sollen aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" zur Verfügung gestellt werden, wie der Bauausschuss jetzt informiert wurde. Das Gymnasium wird gleich mit drei Verbesserungsmaßnahmen bedacht. Dort soll die Fensteranlage für 155.000 Euro saniert werden, und das WLAN-Netz soll für 115.000 Euro erweitert werden. Und 20.000 Euro soll das neue Pflaster fürs Atrium im Gymnasium kosten. Am Gesamtschule-Standort Hochneukirch sollen Klassenräume im Pavillon für 80.000 Euro saniert werden. 25.000 Euro werden für die Instandsetzung von zwei Türanlagen in der Grundschule Gierath benötigt. Jeweils 10.000 Euro werden für Dämmschutz in der Grundschule Hochneukirch und in der Grundschule Gierath eingesetzt. Und die Kita Garzweiler soll für 8.500 Euro einen neuen Bodenbelag im Mehrzweckraum erhalten.

Außerdem ging es im Fachausschuss um den laufenden Umbau des ehemaligen Bürgerhauses in Priesterath zu einer Filialgruppe für die Kindertagesstätte Garzweiler. "Die Arbeiten verlaufen gemäß Bauzeitenplan", erfuhren die Politiker. Die Trockenbauer und Elektriker seien mittlerweile auf der Baustelle, informierte Dezernent Oswald Duda. Bereits zum neuen Kindergarenjahr ab August soll die neue Kitagruppe fertig sein. Für den Innen- und Außenausbau sind insgesamt knapp 314.000 Euro veranschlagt worden.

(gt)