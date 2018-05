Jüchen: Eine grüne Oase mitten in Hochneukirch

Jüchen Der neue Bürgerpark wird am 24. Mai offiziell eröffnet. Aus dem nicht mehr genutzten Friedhof ist ein mit Landesmitteln geförderter Bürgerpark entstanden, der als Ort der Ruhe mitten im Zentrum von Hochneukirch gedacht ist.

Damit im neuen Park auch die vorgesehene Aufenthaltsqualität erhalten bleibt, werde die Gemeinde darauf achten, dass dort keine Alkoholexzesse stattfinden: Übermäßiger Alkoholgenuss sei in Jüchen sowieso in der Öffentlichkeit und insbesondere in den Grünanlagen unerwünscht, betont der Bürgermeister. Denn es gibt im neuen Bürgerpark durchaus einen "neuralgischen" Punkt in dem abgelegenen Bereich an der Trockenmauer. Deshalb sei aber der "dunkle und unheimliche" Abkürzungsweg rückwärtig in Richtung Bärenstraße auch dicht gemacht worden, berichtet Zillikens. Außerdem werde der Park zumindest an der Hauptachse noch mit einer Beleuchtung versehen.