Helios-Klinik in Wipperfürth : Informationsabend über Reflux – ein brennendes Problem

Wipperfürth Es brennt im Hals, manchmal auch in der Brust oder im Oberbauch und oft ist ein saures Aufstoßen mit dabei: Sodbrennen ist eines der häufigsten Reflux-Symptome.

Dieses Problem haben ganz viele Menschen, weil sie es aus ihrem Alltag nur allzu gut kennen: Marco Wagner, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Uwe Mutter, Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios-Klinikum in Wipperfürth, informieren am Montag, 12. September, 18 Uhr, im „Haus der Familie“, Klosterplatz 2 in Wipperfürth, über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bei einer Refluxerkrankung.