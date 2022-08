Radeln für den guten Zweck : „Regenbogenfahrer“ machen krebskranken Kindern Mut

Krefeld Rund 50 bunt gekleidete Radfahrer der Kinderkrebsstiftung besuchten am Mittwoch das Helios Klinikum und das Elternhaus „Villa Sonnenschein“.

Zwei Beispiele, die Mut machen. Rund 50 positive Krankheitsgeschichten haben die „Regenbogenfahrer“ im Gepäck, die derzeit mit Drahteseln durch die Region fahren und am Mittwoch Kinder im kinderonkologischen Zentrum des Helios Klinikums besuchten und am Elternhaus „Villa Sonnenschein“ des Fördervereins zugunsten krebskranker Kinder Krefeld Halt machten.

Alle an der Behandlung beteiligten Fachdisziplinen und Berufsgruppen sind mit großer Erfahrung vertreten und wissen: „Wichtig für die Genesung ist auch eine positive Einstellung des Patienten. Freude kann ein Heilfaktor sein“, wie Niehues betont. Und dafür sorgt neben der Spieleabteilung der Klinik, auch der Förderverein, der Ausflüge in den Zoo oder Reiter-Wochenenden anbietet, Klinik-Clowns „auf Station“ holt oder Spiel- und Bastelangebote macht. Daneben bieten die Förderer den Familien erkrankter Kinder, die entfernt wohnen, Übernachtungsmöglichkeiten in der „Villa Sonnenschein“ an oder stellen, falls notwendig, iPads bereit, damit die Patienten den Kontakt zu Freunden und Familie halten können.