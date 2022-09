Polizei nimmt Fahndung zurück : 17-Jährige aus Hückeswagen ist wieder zu Hause

Update Hückeswagen Die hochschwangere 17-Jährige aus Hückeswagen, die seit 1. September verschwunden war, ist am Mittwoch wohlbehalten zurückgekehrt. Das teilte die Polizei am Mittag mit.

Seit dem 1. September war eine 17-Jährige aus dem Bereich Hückeswagen vermisst. Sie ist hochschwanger und steht kurz vor der Entbindung. Am Mittwoch dann die aktuelle Information der Polizei, dass die junge Frau am Mittwoch wohlbehalten an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt ist. Die junge Frau pflegt Kontakte nach Köln und Duisburg und hält sich gerne in Fußgängerzonen oder Bahnhofsbereichen auf. „Am 1. September hatte sie ihren Lebensbereich verlassen, seitdem fehlte von ihr jede Spur“, berichtete Polizeipressesprecher Michael Tietze am Montag. Die Polizei suchte daraufhin Zeugen, die die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hatten oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen konnten.