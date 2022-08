Wechsel am Klinikum Niederberg : Neue Leitung der Anästhesie im Helios-Klinikum

Niederberg Dr. Jan Sieg übernimmt zum 1. September die chefärztliche Leitung der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Helios Klinikum Niederberg.

(RP) Sieg folgt auf Dr. Markus Bruckner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich beruflich anderen Herausforderungen zu stellen. Mit Dr. Jan Sieg kehrt ein in der Helios Region West bekannter und gleichermaßen geschätzter Mediziner an das Klinikum Niederberg zurück. Nach seiner Facharztausbildung in Lüdenscheid, zog es den Anästhesisten 2009 nach Köln, wo er bis Ende 2014 an der Universitätsklinik im Bereich der herzchirurgischen Intensivmedizin tätig war. Nach einer weiteren Station als Leitender Oberarzt am Helios Klinikum Siegburg wechselte er 2018 als Chefarzt an das Helios St. Josefs-Hospital Bochum-Linden. Dort bekleidete er bis zur Schließung der somatischen Abteilungen auch die Position des Ärztlichen Direktors. Als stellvertretender Chefarzt verstärkte er anschließend die Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Helios Klinikum Niederberg, bevor er 2021 zum Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin an die Helios Klinik Attendorn berufen wurde.