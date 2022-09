Sportverein in Hückeswagen : Turnerbund bietet wieder einen Badmintonkursus an

Hückeswagen Das Training übernehmen neben Badmintontrainerin Heike Thiel, die Juniortrainer Carolin Sophie Seidenberg, Emma Stiefelhagen und Tim Jaeger.

Der Turnerbund forciert nach der Corona-Pandemie wieder sein Ziel, Kinder zwischen sechs und acht Jahren an den Sport, und hier insbesondere an den Badmintonsport (Foto: matzerath/archiv), heranzuführen. „In den vergangenen zwei Jahren konnten wir aufgrund der Situation leider keinen Schnupperkursus anbieten. Dies soll sich jetzt jedoch wieder ändern“, kündigt Heike Thiel, Badmintontrainerin des TBH, in einem Schreiben an die Leiterin der GGS Wiehagen, Claudia Paradies, an. Angesprochen sind demnach Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2014 bis 2016, die ab dem 19. September an dem Kursus teilnehmen können. Das Angebot findet achtmal montags von 17 bis 18.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle im Brunsbachtal statt. Erforderlich sind Hallenschuhe mit hellen Sohlen. Wer einen Schläger besitzt, kann ihn gerne mitbringen, ansonsten sind aber auch Leihschläger vorhanden, ebenso Bälle. Wichtig: ausreichend Getränke mitbringen.