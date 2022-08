Fachkräftenachwuchs in Wipperfürth : Ausbildung an Helios-Klinik erfolgreich abgeschlossen

Klinikgeschäftsführerin Nasanin Chenari, Michael Weissmann, Kerstin Gäbel, Nina Oerder, Mohamad Tavasoli (Auszubildende) und Pflegedirektorin Kerstin Weitzenkamp(v.l.). Foto: Schulze

Wipperfürth Drei Jahre Theorie und Praxis liegen hinter den Auszubildenden der Helios-Klinik Wipperfürth, die ihre Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege erfolgreich abschlossen haben.

Patienten bedarfsgerecht unterstützen, Infusionen anschließen, Verbände wechseln, Tabletten stellen, professionelle Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst und stets ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und Sorgen der Patienten haben: Drei Jahre Theorie und Praxis liegen jetzt hinter den Auszubildenden der Helios-Klinik Wipperfürth, die ihre Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege erfolgreich abgeschlossen haben. Darunter ist mit Kerstin Gäbel auch eine Hückeswagenerin. Nach bestandenen schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfungen erhielten drei junge Frauen und zwei junge Männer jetzt ihre Examenszeugnisse in der GFO Pflegeschule Bergisches Land in Bensberg.

„Hinter den Absolventen liegt eine aufregende und abwechslungsreiche Ausbildung mit vielen Stunden Theorie sowie mit zahlreichen Praxiseinsätzen in unterschiedlichen Fachgebieten der Klinik“, berichtet Kliniksprecherin Janine Schulze. Ausgestattet mit dem nötigen Fachwissen seien die neuen Fachkräfte jetzt für den Berufsalltag bestens gerüstet.

„Ich freue mich, dass wir die Absolventinnen und Absolventen als neue Kolleginnen und Kollegen in unserer Klinik begrüßen dürfen“, sagte Klinikgeschäftsführerin Nasanin Chenari. „Die Ausbildung von Gesundheits- und Krankenpflegern sowie Pflegefachfrauen und -männern in unserem Krankenhaus hat für uns einen besonderen Stellenwert, da wir für die Zukunft unserer Klinik ausbilden. So stellen wir hervorragend geschulten Nachwuchs in der Pflege sicher.“

Gesundheits- und Krankenpflege ist ein Beruf mit Zukunft, denn gut ausgebildete Pflegekräfte sind sehr gefragt. Die angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger und -pflegerinnen bzw. nach dem neuen Pflegeberufsgesetz Pflegefachfrauen und -männer -werden an der Helios-Klinik während ihrer Ausbildung intensiv durch die Praxisanleiterinnen betreut und gefördert. „Unser Ziel ist es, ihnen durch einen engen Austausch mit dem pflegerischen und ärztlichen Dienst der Klinik umfassende praktische und theoretische Kenntnisse für den späteren Beruf zu vermitteln“, versicherte Pflegedirektorin Kerstin Weitzenkamp. „Zudem gibt es immer mehr Weiterbildungsmöglichkeiten, die den Beruf sehr abwechslungsreich und attraktiv machen.

Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz sind jederzeit möglich: per E-Mail an kerstin.weitzenkamp@helios-gesundheit.de oder per Post an Helios-Klinik Wipperfürth, Pflegedirektorin Kerstin Weitzenkamp, Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth.

(büba)