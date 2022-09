Wandergruppe Dhünn unterwegs : Wandern, besichtigen, informieren

Hückeswagen Die Wandergruppe Dhünn, die hauptsächlich aus Hückeswagener Mitgliedern besteht, lädt zu einer ganz besonderen Tour an der Bever-Talsperre ein.

Das verspricht nicht nur eine normale Wanderung zu werden. Nachdem die Tour schon dreimal wegen Corona abgesagt werden musste, kann die Wandergruppe Dhünn, die vornehmlich aus Hückeswagener Mitgliedern besteht, nun endlich eine ganz besondere Tour anbieten. Am Sonntag, 25. September, 10 Uhr, dreht sich alles um die Bever-Talsperre. Die Wanderung beinhaltet zwei besondere Extras, teilt Wanderführer Joachim Kutzner mit. Seit langem sei es mit dieser Wanderung wieder einmal möglich, den unterirdischen Kontrollgang durch den Damm der Bever-Talsperre zu besichtigen. Und Waldbesitzer Christian Hardt stellt in einer waldkundlichen Führung (nur für die Wanderer der Großen Strecke) die Waldproblematik in Zeiten des Klimawandels und sein Begräbniswald-Konzept in der Außenortschaft Höhe vor.