Konzert in Hückeswagens Nachbarstadt : Wipperfürther Musiksommer mit dem Duo Breddermann

Und schon ist die Saison der Freiluftkonzerte auf dem Wipperfürther Marktplatz wieder vorbei: Am Samstag, 10. September, 19.30 Uhr, sorgt das Duo Breddermann aus Schalksmühle für den Abschluss der Reihe. Das Unplugged-Duo covert sich seit 2012 in unverkennbarer Art und Weise quer durch die Musikgeschichte – ausgestattet mit einer Cajon, einer Gitarre und zwei unverwechselbaren Stimmen der beiden Sauerländer Erkan Besirlioglu und Christian Breddermann. Die Gäste können das Konzert wie immer in den Biergärten der Gaststätten oder im Musiksommer-Biergarten auf dem Marktplatz genießen. Für Speisen und Getränke sorgt ein Schankwagen, der durch die Wirte am Markt betrieben wird. Der Biergarten auf dem Marktplatz öffnet am Samstag um 18 Uhr und hat bis 23 Uhr geöffnet. Eine Sitzplatzreservierung direkt auf dem Marktplatz ist nicht möglich, die Gäste haben aber die Möglichkeit, bereits frühzeitig Tische in den angrenzenden Gaststätten rund um den Markt zu reservieren.