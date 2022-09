Großer Aktionstag : Hückeswagener Sirenen am Donnerstag im Test

Hückeswagen Sowohl die fünf stationären Sirenen als auch die beiden mobilen Sirenen, die auf städtischen Fahrzeugen angebracht und bei Bedarf eingesetzt werden können, werden aktiviert.

Gleichzeitig werden die Warn-Apps „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) sowie „Kattwarn“ per Push-Benachrichtigung den Sirenenprobealarm mit einer Warnmeldung begleiten. „Der Warntag dient der Funktionsfähigkeit der Warnsirenen und soll in der Bevölkerung das Bewusstsein hierfür stärken“, teilt der Kteis mit. Kreisweit bestehe kein flächendeckendes Netz an Sirenen, so dass nicht in allen Ortsteilen Sirenentöne zu hören sein werden. Kreisweit werden derzeit 105 Sirenen vorgehalten, die aber noch nicht alle mit neuen digitalen Empfangsgeräten ausgestattet sind und damit die KatS-Töne nicht auslösen können.