Engelbert-von-Berg-Gymnasium in Wipperfürth : Ex-Lehrer mit Buch über Beatles

Wipperfürth Der ehemalige Lehrer Ludger Storp liest am Donnerstagabend in der Mensa des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums und freut sich auf viele Besucher.

Zu einer ganz besonderen Lesung kommt es am kommenden Donnerstag, 8. September, 19.30 Uhr, in der Mensa des Engelbert-von-Berg-Gymnasiusm in Wipperfürth. Der ehemalige Lehrer Ludger Storp stellt dort sein Beatles-Buch zum 80. Geburtstag von Paul McCartney vor – Titel: „Let it out and Let it in – die Kunst der Beatles“? Der Autor betont, dass das Buch keine chronologische Nacherzählung der Beatlesgeschichte ist. Es sei auch keine Auflistung ihrer Musik. „Stattdessen versucht es, Verbindungen aufzudecken zu Künstlern wie Magritte, Monet und Miró. Und es versucht zu erklären, wie einzelne Songs zu veritablen Kunstwerken werden konnten“, berichtet Storp.