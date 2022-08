Neuer Linienbus im Oberbergischen unterwegs : Rollende Stellenanzeige sucht Auszubildende

Radevormwald Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft geht neue Wege, um in Zeiten von Fachkräftemangel mehr Azubis zu gewinnen. Ein Bus soll nun Werbung machen.

Beim Projekt dabei sind das Radevormwalder Technologieunternehmen Schleuniger, die Bayer Gastronomie Große Ledder in Dabringhausn, Eldakom Radermacher aus Wipperfürth und Memotech aus Wermelskirchen. Gemeinsam nutzen sie nun einen Linienbus als rollende Stellenanzeige. Der Bus der OVAG, an beiden Seiten beklebt mit Werbung der vier Unternehmen, wird in den kommenden drei Jahren täglich im ÖPNV-Netz des Oberbergischen Kreises Nord, also zwischen Marienheide, Wipperfürth, Wermelskirchen und Radevormwald unterwegs sein und für einen Ausbildungsplatz in den vier Betrieben werben, verrät Herbst bei der Kick-Off-Veranstaltung, dem Startschuss des Projekts am Donnerstagnachmittag. Eine besondere Linie erhalte der „rote BVMW-Bus“ nicht. So sei das befahrene Gebiet größer.