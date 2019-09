Kunstausstellung in Wipperfürth : Kunstausstellung der Montagsmaler

Kunstausstellung in Wipperfürth

Die MontagsMalerinnen unter Leitung von Daphna Koll (Mitte) präsentieren ihre Bilder der Öffentlichkeit. Die Ausstellung in der Wipperfürther Rathausgalerie dauert bis zum 30. September. Foto: Heike Karsten

Wipperfürth Zehn Künstlerinnen, darunter vier aus Hückeswagen, stellen in Wipperfürth aus.

Beim Stichwort „Montagsmaler“ kommt einem schnell die TV-Spielshow in den Sinn, die in den 1970er-Jahren von Frank Elstner moderiert wurde. Hier mussten die Kandidaten mit viel Fantasie und anhand weniger gemalter Striche ein Bild erkennen.

Wesentlich komplexer sind die Bilder der MontagsMalerinnen, die jetzt in der Wipperfürther Rathausgalerie ihre Kunstwerke ausstellen. Seit Freitag ist die Ausstellung offiziell eröffnet. Wipperfürths Bürgermeister Michael von Rekowski ist begeistert von der farbenfrohen Wandgestaltung: „Ich bin tief beeindruckt von den Kunstwerken, der unglaublichen Vielfalt und den verschiedenen Stilrichtungen“, sagt der Bürgermeister. Ein buntes Portfolio, das auch in der Gesamtheit seine Wirkung entfalte.

Die MontagsMalerinnen treffen sich seit vielen Jahren jeden Montagvormittag im Offenen Atelier des Kunstbahnhofs Wipperfürth, um unter der Leitung von Daphna Koll ihrer Leidenschaft nachzugehen. Unter den zehn Ausstellerinnen sind mit Gudrun Anger, Gisela Hager, Marlene Broch und Renate Krumreihn auch vier Hückeswagenerinnen vertreten. Auch Maria Callegari, die lange Zeit in Kleinhöhfeld gelebt und unter anderem auch schon die Wipperfürther Rathausgalerie mit ihren eigenen Bildern bestückt hat, stellt fünf ihrer Arbeiten aus.

Sommerfest in Straßweg

Sommerfest in Straßweg : Chor und Feuerwehr feiern gemeinsam

„Flames of Phoenix“ in Hückeswagen

„Flames of Phoenix“ in Hückeswagen : Feuriges Sommerfest im Wohnwerk

Kälber und Fohlen sind der Renner in Steffenshagen

Tierbabys in Steffenshagen

Tierbabys in Steffenshagen : Kälber und Fohlen sind der Renner in Steffenshagen

So unterschiedlich wie die Künstlerinnen, sind auch deren Bilder. Obwohl die Freude am Malen sie verbindet, bringt jede Kursteilnehmerin ihren persönlichen Stil zum Ausdruck. So stellt Gudrun Anger einige ihrer Meerbilder aus mit Titeln wie „Steife Brise“ oder „Bewegte See“. Ohne Titel sind die abstrakten Werke von Renate Krumreihn, die erst vor sieben Jahren mit dem Malen begonnen hat. „In der Gruppe hat man die Möglichkeit, sich auszutauschen und erhält fachkundige Anleitung“, sagt die Hückeswagenerin. Auch Gisela Hager hat ihr Talent erst im fortgeschrittenen Alter entdeckt, als ihre Schwester ihr aus Kalifornien ein Paket mit Aquarellfarben schickte. Moderne Porträts und afrikanische Motive zählen zu ihren Werken.