Wohnungsbaugenossenschaft in Hückeswagen : Große Zufriedenheit bei der GBS

Wohnungsbaugenossenschaft in Hückeswagen

An der Peterstraße 82 entstanden Wohnungen für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung. Die GBS hat 620.000 Euro investiert. Foto: Christian Albustin

Vorstand und Aufsichtsrat blickten jetzt auf das Geschäftsjahr 2018 zurück. Sie haben ausschließlich nur gute Nachrichten.

Große Zufriedenheit herrschte am Donnerstagabend bei der Vertreterversammlung der GBS im Kolpingsaal. Grund dafür waren die stabilen Zahlen, die Vorstandsvorsitzender Thomas Nebgen gleich nach der Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Markus von Dreusche verkünden konnte. „Die Eigenkapitalquote geht nach oben, die Fremdkapitalquote nach unten – und das schon seit einigen Jahren in Folge. Das ist eine gute Entwicklung“, sagte Nebgen.

Dazu komme, dass über die Hälfte der Mieteinnahmen, genau 54,3 Prozent waren es 2018, in Modernisierung und Instandhaltung fließen würden. „Auch die Anzahl der Leerstände, die mit 0,83 Prozent praktisch nicht existent ist und der ganz normalen Mieterfluktuation entsprechen, ist sehr erfreulich“, sagte Nebgen. Diese geringe Zahl, die auch zeige, wie hoch das Vertrauen der Hückeswagener zur Wohnungsbaugenossenschaft ist, sei seit 2015 stabil. „Und das trotz insgesamt sinkender Einwohnerzahlen“, sagte der Vorstandsvorsitzende.

Das größte Projekt des vergangenen Geschäftsjahres in der Schloss-Stadt war jedoch ein Inklusionsprojekt. „An der Peterstraße 82 wurden aus sechs vorhandenen Wohnungen durch eine Grundrissveränderung neun weitestgehend barrierefreie Wohnungen für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung“, sagte Nebgen. Die Wohnungen aus den 1950er-Jahren seien nach der aufwendigen Renovierung praktisch auf dem Stand eines Neubaus. „Die Arbeiterwohlfahrt hat die Wohnungen für zehn Jahre angemietet und vermietet sie weiter an ihre Klienten. Dazu wird es ein Büro der AWO darin geben. Die GBS hat hier etwa 620.000 Euro investiert“, sagte Nebgen. 20 weitere Wohnungen wurden mit etwa 720.000 Euro ebenfalls im Vorjahr komplett modernisiert. Auch 2019 seien 2,3 Millionen Euro für Renovierungen und Instandhaltung eingeplant. „Das ist etwas weniger als im Vorjahr, weil wir zwei große Projekte in Burscheid haben. Dort werden insgesamt 25 Wohnungen neu gebaut. 15 davon sind bereits vermietet, obwohl die Projekte teils noch im Rohbau stecken“, sagte Nebgen. Die Wohnungen könnten zum 1. Mai beziehungsweise 1. August bezogen werden, wenn auch weiterhin alles nach Plan verlaufe, sagte der GBS-Vorsitzende. „Das ist eine wirklich gute Sache für Burscheid, zumal die Grundstücke sehr gut gelegen sind“, sagte Nebgen.