Sportabzeichen : Die persönliche sportliche Leistungsschau

Ralf Vollbrecht absolvierte am Freitag sein 21. Sportabzeichen als Erwachsener. Hier ist er beim Schleuderballwurf. Foto: Wolfgang Weitzdörfer/Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Am Freitagnachmittag war der erste von vier Terminen dieses Jahres, an denen die Hückeswagener das Sportabzeichen absolvieren konnten. Weil es so heiß war, waren nur wenige Teilnehmer dabei.

Knapp 30 Grad, Windstille und kaum eine Wolke am Himmel. Bei diesen hochsommerlichen Temperaturen am Freitagnachmittag war es kein Wunder, dass zum ersten der vier Termine dieser Saison, an denen der Stadtsportverband die Hückeswagener dazu einlud, das Sportabzeichen zu absolvieren, kein großes Gedränge herrschte.

Ralf Vollbrecht war trotzdem – wie jedes Jahr seit 20 Jahren – zum Sportplatz an der Schnabelsmühle gekommen. „Mein erstes Sportabzeichen habe ich aber schon vor wesentlich längerer Zeit gemacht – schon in den 1960er-Jahren war ich als Schüler bei ATV-Oberturnwart und Sportabzeichenobmann Otto Winterhager und habe dann das Sportabzeichen gemacht“, erinnerte sich der Hückeswagener. Als Erwachsener habe er einige Jahre pausiert, aber in diesem Jahr habe er vor, sein 21. Sportabzeichen zu machen. „Als Rentner habe ich ja auch Zeit, und so lange es noch geht, möchte ich es auch weiterhin machen“, ergänzte Vollbrecht.

Info Noch drei weitere Termine im September Termine Wer in dieser Saison ebenfalls das Sportabzeichen absolvieren möchte, hat dazu noch an drei Terminen die Gelegenheit. Der nächste ist schon am morgigen Dienstag, 3. September, um 18 Uhr. Weitere Möglichkeiten sind an den beiden Freitagen, 13. und 20. September, jeweils um 17 Uhr am Sportplatz Schnabelsmühle.

Für das langjährige ATV-Mitglied war der Sport schon von Kindesbeinen an wichtig. „Ich bin am Marktberg aufgewachsen, und weil der TBH damals im heutigen Heimatmuseum trainierte, war ich automatisch im TBH. Später, Anfang der 1960er-Jahre, sei er dann in den ATV übergetreten, dem er bis heute treugeblieben sei. Zum Sportabzeichen zu kommen, das sei für den rüstigen Rentner Ehrensache. „Ich bin Sportler und mache das einfach sehr gerne. Außerdem ist es eine persönliche Leistungsschau, man sieht, wie fit man noch ist. Wenn man merkt, dass man die Leistungen erbracht und das Abzeichen bekommen hat, dann ist das natürlich auch eine tolle Sache“, sagte Vollbrecht. Er merke sein Alter zwar schon, es gehe nicht mehr alles so gut wie noch früher. „Aber dafür ist das Sportabzeichen ja auch in verschiedene Altersklassen unterteilt, in denen man sich ja auch noch verbessern kann.“

Am Freitagnachmittag war Silvia Faenger-Gruhn vom Stadtsportverband zur Schnabelsmühle gekommen. „Zu den vier Terminen kommen jedes Jahr so um die 40 Teilnehmer, darunter auch einige Kinder. An den Schulen ist das Interesse leider nicht so groß, die könnten das ja beispielsweise im Rahmen der Bundesjugendspiele absolvieren. Aber da habe ich eher weniger Rückmeldungen, was ich persönlich schade finde“, sagte Faenger-Gruhn. Es gebe immer wieder neue Sportler, die sich für das Sportabzeichen interessierten. Dazu kämen zahlreiche „Wiederholungstäter“. So wie Ralf Vollbrecht, der sich am Freitag für zwei der vier nötigen Disziplinen entschieden hatte. „Ich werde Standweitsprung und Schleuderball machen. Das sind die Disziplinen aus den Bereichen der Kraft und der Koordination. Dazu muss ich noch die Bereiche Ausdauer und Schnelligkeit absolvieren.“ Dazu werde er ins Bürgerbad gehen und zum einen 400 Meter und zum anderen 25 Meter schwimmen.

Alternativen wären im Bereich der Kraft Kugelstoßen oder Medizinballwerfen, im Bereich der Koordination Hochsprung, Weitsprung oder Seilspringen, im Bereich der Ausdauer ein Zehnkilometerlauf oder 20 Kilometer Radfahren und im Bereich der Schnelligkeit ein 50-Meter-Lauf oder 200 Meter Radfahren. „Dabei muss man immer bestimmte Zeiten einhalten oder Weiten schaffen, um Gold, Silber oder Bronze zu erhalten“, erklärte Faenger-Gruhn.