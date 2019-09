„Flames of Phoenix“ in Hückeswagen : Feuriges Sommerfest im Wohnwerk

„Flames of Phoenix“ in Hückeswagen

Hückeswagen Die Cheerleader brachten mit ihren flotten Tänzen am Samstag eine willkommene Abwechslung ins Wohnheim für Demenzkranke und ältere Menschen.

Das Sommerfest im Wohnwerk hatte in diesem Jahr seinen Namen verdient: Nicht nur die Sonne gab ihr Bestes und bescherte sommerliche Hitze, auch die „Flames of Phoenix“ sorgten für feurige Unterhaltung. Die Cheerleadergruppe der Hückeswagener Footballer hatten sich bereiterklärt, den Bewohnern und Angehörigen, die am Samstag das jährliche Sommerfest zusammen feierten, mit ihren Tänzen eine Freude zu machen. „Das war ganz toll“, freute sich Iris Prangenberg-Röntgen über den gelungenen Auftritt. „Wir halten das Fest bewusst in einem kleinen Rahmen, damit die Bewohner nicht mit zu vielen Reizen konfrontiert werden“, sagte die Wohnwerk-Leiterin. Am Nachmittag wurde gemütlich Kuchen und Waffeln gegessen, am Abend gemeinsam gegrillt. Mehrere aufgestellte Sonnenschirme und Pavillons spendeten ausreichend Schatten.