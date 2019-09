Sommerfest in Straßweg : Chor und Feuerwehr feiern gemeinsam

Straßweg Drei Tage wurde am Wochenende beim Sommerfest rund ums Gerätehaus in Straßweg wieder groß gefeiert. Das Fest wird seit über 50 Jahren gemeinsam ausgerichtet. Im kommenden Jahr soll vielleicht eine Band spielen.

Normalerweise liegt die Dorfschaft Straßweg nachts eher ruhig in der bergischen Landschaft. Nicht so aber am vergangenen Wochenende. Denn dann waren sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend laute Partytöne vom Gelände des Gerätehauses der Löschgruppe Straßweg zu vernehmen. Zusammen mit der Chorgemeinschaft Straßweg feierte die Feuerwehr das diesjährige Sommerfest.