BEW in Hückeswagen : Bund fördert den Breitbandausbau

Stoote Pünktlich zum nahenden Wochenende kam die frohe Kunde vom Bund: Er zahlt 10,3 Millionen Euro für den Breitbandausbau in Hückeswagen und Wipperfürth. Das Land zahlt nochmal genau so viel.

Beste Nachrichten aus dem Schloss: Am Donnerstag, 14.21 Uhr, flatterte der sehnsüchtig erwartete endgültige Förderbescheid des Bundes über 10,3 Millionen Euro für den Breitbandausbau in Hückeswagen auf den Schreibtisch von Bürgermeister Dietmar Persian. „Damit kann der Breitbandausbau in Hückeswagen und Wipperfürth mit Volldampf starten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die BEW als Partner hatte bereits im berechtigten Vertrauen auf die Fördermittel Anfang August mit den ersten Arbeiten begonnen.

Dazu zählte diese Woche auch der Einsatz eines Glasfaserpfluges in Stoote an der Bever-Talsperre. „Hier wird neben dem Glasfaserkabel auch noch eine 10-kV Stromleitung eingepflügt, so dass die auch auf dem Foto zu sehende Freileitung entfernt werden kann“, berichtete BEW-Pressereferentin Sonja Gerrath. So würden gleichzeitig nicht nur die Voraussetzungen für schnelles Internet gelegt, sondern auch das Stromnetz optimiert. Dabei wurden 970 Meter Glasfaserkabel von Levenhausen in Wipperfürth bis Stoote in Hückeswagen und noch ein 10-kV-Mittelspannungskabel verlegt worden. Von Stoote bis Siepersbever wird mit dem Pflugverfahren auch ein 1kV-Niederspannungskabel und eine Wasserleitung als Dienstleistung für die Stadtwerke Rade verlegt, teilt Sonja Gerrath mit. Der Antrag um Fördermittel des Bundes war im Februar 2017 von der Schloss-Stadt für beide Städte gestellt worden. Im Juli 2017 war durch den damaligen Minister Alexander Dobrindt der vorläufige Förderbescheid ausgehändigt worden. Nachdem mit der BEW ein Partner für den Breitbandausbau gefunden war, mussten viele Listen, Pläne und Kostenaufstellungen an den Bund gesendet werden, um den endgültigen Förderbescheid zu erhalten. Damit kann jetzt der Breitbandausbau in den „weißen Flecken“ mit weniger als 30 MBit/s Internetgeschwindigkeit vorangetrieben werden. Dabei wird Glasfaser direkt bis in die Gebäude verlegt. Persian freut sich: „Es war viel Arbeit für meine Mitarbeiter, aber es hat sich gelohnt: Das Geld vom Bund ist da, und jetzt wollen wir mit unserem Partner BEW sehen, dass das Geld auch zügig in schnelles Internet umgesetzt wird.“