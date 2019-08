Wupper-Vorsperre in Hückeswagen : Nach dem Unfall ist das Mähboot wieder im Einsatz

Wupper-Vorsperre in Hückeswagen

Das Mähboot an der Wupper-Vorsperre. Foto: Bernd Müller

Hückeswagen Das Mähboot an der Wupper-Vorsperre schneidet nach dem Unfall am 15. August nun wieder die Fahrrinne des Kanuwanderwegs von der Kanadischen Wasserpest frei.

Der Schrecken war groß, als es am 15. August zu einem Bergungseinsatz an der Wupper-Vorsperre gekommen war. Das dort im Einsatz befindliche Mähboot war gekentert. Ein Autokran zog das Boot der Essener Firma Vignold aus dem Wasser und an Land auf einen Transporter abgesetzt. Das Boot sollte die Fahrrinne des Kanuwanderwegs von der Kanadischen Wasserpest freischneiden. Der Wupperverband, Eigentümer der Talsperre, hatte das Unternehmen wie im Vorjahr damit beauftragt. Und die Arbeiten waren auch schon fast abgeschlossen, als es zu dem Unfall kam.