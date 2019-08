100 Jahre Pflitsch : Qualität, starke Werte und Innovation

Unverwechselbar ist das Pflitsch-Logo – ein Sechskant mit zwölf Riefen und dem Zeichen für Wechselstrom. Es ist auf allen Produkten der Firma zu finden, sogar als Kakao-Pulver auf dem Kaffeeschaum, den Jessica Börsch (l.) und Anette Ceferino im firmeneigenen „Casino“ genießen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Im Interview stellen die beiden Marketing-Referentinnen Anette Ceferino und Jessica Börsch vor, wie die Kombination aus Tradition und Innovation Pflitsch zur international renommierten Marke gemacht haben.

Tradition und Innovation – diese beiden Aspekte passen nur bedingt zusammen. Inwiefern vereinen Sie beides?

Jessica Börsch Wir haben gerade erst unser 100-jähriges Firmenbestehen gefeiert. Jedes einzelne Jahr hat das Unternehmen geprägt. Wir profitieren sehr von dieser langen Tradition, ohne dieses feste Fundament könnten wir Zukunftsthemen nicht so selbstbewusst vorantreiben. Ohne Vergangenheit keine Zukunft - für uns passt Tradition und Innovation ganz hervorragend zusammen.

Info Firma Pflitsch beliefert Kunden in 60 Ländern Weltweit Hauptabnehmer für Pflitsch-Produkte finden sich in Europa, Asien und Amerika. Insgesamt werden Kunden in

60 Ländern beliefert, zudem arbeitet Pflitsch mit 33 Partnern zusammen. Deren Vertreter werden einmal im Jahr im Casino am Mühlenweg geschult.

Ein selbstbewusster Umgang mit Zukunftsthemen, wir müssen wir uns das vorstellen?

Anette Ceferino Als Familienunternehmen in der vierten Generation müssen wir nichts beweisen und sind nicht den schnellen Markenzyklen unterworfen, die für viele Branchen heute gelten. Pflitsch ist eine unaufgeregte Marke. Wir blicken auf eine ganze Reihe von Visionären, die das Unternehmen geprägt haben. Als Familienunternehmen müssen wir nicht auf so viele Dinge Rücksicht nehmen, wie zum Beispiel auf Aktionäre oder Analysten. Dadurch haben wir mehr Handlungsspielraum und sehr kurze Entscheidungswege. Gleichzeitig bewegen wir uns in einem Planungsrahmen, der sich nicht auf Quartale, sondern auf Generationen bezieht.

Wie wirkt sich das auf die Marke aus?

Jessica Börsch Wir haben das Glück, dass unsere Produkte, unsere Qualität und unsere Lösungskompetenz einen festen, seit Jahrzehnten etablierten Unterbau für die Marke darstellen. Der Prozess vom Produkt zur Marke ist vollzogen. Wahrscheinlich haben wir eine „Multi-Stabilität“ erreicht. Ein Freifahrtschein ist das aber nicht.

Anette Ceferino Einen Freischein brauchen wir auch nicht. Denn wir gehen achtsam mit unserer Tradition um, genießen aber auch die Freiheit, neben dem konstanten Qualitätsverspechen im Marketing ausgetretene Pfade verlassen zu können.

Gibt es dazu Beispiele? Was macht Pflitsch anders als andere Firmen?

Anette Ceferino Da wir uns in klar umrissenen Märkten bewegen, können wir sehr zielgerichtet im Marketing agieren und ein Markenerlebnis schaffen, das den Kunden unmittelbar mit einbezieht. Beispielweise erreichen wir mit unserem Kundenmagazin immer wieder überdurchschnittliche Feedbackquoten, weil wir aktiv Kundenbelange aufgreifen und in interessanten Storys verpacken.

Jessica Börsch Wir liefern nachvollziehbare Anwendungsbeispiele und das auf allen Kanälen - als Anwenderstory, Erfahrungsbericht oder als Video. Das hat einen hohen Praxisbezug und kommt entsprechend gut an.

Wie innovativ kann die Werbung für so ein technisches Produktportfolio sein?

Anette Ceferino Das Produkt grenzt uns überhaupt nicht ein. Mercedes hat auch nie damit gehadert, nur Fahrzeuge herzustellen. Wir haben ein breites Feld an kommunikativen Möglichkeiten, um unser Angebot und unser Unternehmen für die Kunden immer wieder aufs Neue attraktiv darzustellen und gleichzeitig unsere internationale Ausrichtung weiter zu forcieren.

Wird die Unternehmensdarstellung nicht irgendwann zum Selbstläufer, müssen bekannte Marken sich immer wieder unter Beweis stellen?

Jessica Börsch Auf jeden Fall, eine Marke entsteht nicht von allein, und sie hält sich nicht automatisch. Viele weltberühmte Labels wie Coca-Cola, Nivea oder Apple setzen sich immer wieder neu in Szene. Das ist auch unser Anliegen. Hinzu kommt, dass wir seit einigen Jahrzehnten verstärkt in internationalen Märkten agieren. Auch das verändert unser Marketing.

Heißt das, der Auftritt von Pflitsch verändert sich von Land zu Land?

Anette Ceferino Kommunikativ passen wir uns selbstverständlich den Gepflogenheiten des jeweiligen Ziellandes an. Grundsätzlich aber haben wir einen konstanten Markenaufritt und ein einheitliches Corporate Design, das mittlerweile international etabliert ist. Der englische Slogan „Passion for the best solution“ (Leidenschaft für die beste Lösung, Anm. d. Redaktion) ist ein Teil davon. Dass unsere Homepage in fünf Sprachen abrufbar ist, gehört ebenfalls dazu.

Wir haben viel über die Darstellung von Pflitsch gesprochen, wirkt das Markenbild auch nach innen?

Jessica Börsch Es gehört zu unserem Selbstverständnis und unserer Tradition, unsere Unternehmenskultur zu pflegen. Das heißt, wir legen intern großen Wert auf eine offene Kommunikation, eine Feedbackkultur und flache Hierarchien. Das alles schafft gute Voraussetzungen, um sich als Mitarbeiter wohl und wertgeschätzt zu fühlen – und neue Perspektiven anzunehmen.

Anette Ceferino Natürlich greifen wir intern auf verschiedene Tools zu, die diese Mitarbeiterpolitik fördern. Wir haben eine eigene Mitarbeiterzeitung, regelmäßige Meetings und Mitarbeiterveranstaltungen bis hin zur Ferienbetreuung und Fitnessangebote für die Mitarbeiter. Wir sorgen für ein attraktives Gesamtpaket.

Klingt ein wenig nach einem Trendthema?

Jessica Börsch Nein, überhaupt nicht. Der Mensch spielt bei uns seit je her eine zentrale Rolle. Gesellschaftliche und soziale Verantwortung wird bei uns seit Generationen großgeschrieben, nicht erst, seit dem der Fachkräftemangel ein allgegenwärtiges Thema ist und Corporate Responsibility zum imageträchtigen Aushängeschild vieler Anbieter geworden ist. Wir ticken so schon immer, auch wenn ständig neue Angebote hinzukommen.

Nochmals auf die Aussage zurückzukommen, dass Pflitsch eine unaufgeregte Marke sei – passt das auch zu Ihrem großen Jubiläum?

Anette Ceferino Das war sicherlich ein Ausnahmezustand für uns und ganz schön aufregend. Wir haben selten so lange auf einen Anlass hingearbeitet und so lange mit der Nachbearbeitung zu tun. Immer noch dreht sich vieles im Tagesgeschäft rund um das Jubiläum. 100 Jahre sind ein Ausnahmeereignis, aber eben auch eine Herausforderung.

Apropos Herausforderung, worin sehen Sie die größten Aufgaben für die Zukunft?

Jessica Börsch Wir leben in einer schnelllebigen, revolutionären Zeit mit ökonomischen Veränderungen, rasanten technischen Neuerungen und zahlreichen gesellschaftlichen Veränderungen. Diese Dynamiken beeinflussen zwangsläufig die unternehmerischen Entscheidungen bei Pflitsch.

Anette Ceferino Wichtig ist es, die Herausforderungen der Zeit zu erkennen und sich ihnen zu stellen, gerade als Familienunternehmen. Das haben wir bislang immer gemacht, für die Zukunft haben wir uns ebenso viel vorgenommen. Unser Ziel ist schließlich, auch das nächste große Jubiläum als stabiles Unternehmen zu erreichen.

Wie passen Innovationen in diesen Planungshorizont?