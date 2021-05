Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Sieben Stationen für Familien in der Pauluskirche

Hückeswagen Eingeladen waren Mädchen und Jungen des Kindergottesdienstes und der Kinderkantorei der Evangelischen Kirchengemeinde und der Arche-Kinderkantorei.

Und so gab’s am Sonntag einen Kindergottesdienst in der Gemeinde einmal ganz anders – unter dem Motto „Gott lässt uns wachsen“ als Stationengottesdienst in der Pauluskirche. Dabei standen ganz viele Fragen im Mittelpunkt: Wieviel Zentimeter lang ist eigentlich die ganze Familie zusammen? Was brauchen wir, um zu wachsen? Und wie hilft uns Gott dabei? Von 11.30 bis 15 Uhr konnten Familien in die Pauluskirche kommen und als Familie an den sieben Stationen rund um das Thema „Gott lässt uns wachsen“ selbstständig messen, rätseln, basteln und gemeinsam nachdenken. „Alles ganz coronakonform“, versichert Sabine Kanitz, die die Aktion mit initiiert hatte.