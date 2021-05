Helios-Klinik Wipperfürth : Valentina (9) möchte gerne wissen, warum sie schwitzt

Frank Burgmer ist Leitender Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios-Klinikum in Wipperfürth. Foto: Sascha Steinbach

Wipperfürth/Hückeswagen Kinder, die auch eine Frage zu medizinischen Dingen haben, können sie gerne mit der Angabe des Alters und Wohnortes per E-Mail oder per Post an die Helios-Klinik Wipperfürth schicken.

Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik bekommen über die Bergische Morgenpost Fragen von Kindern gestellt. Dieses Mal will Valentina (9) etwas wissen und zwar „Warum schwitze ich?“

Frank Burgmer, Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, beantwortet ihre Frage: „Im Sommer oder beim Sport fängt der Körper an zu schwitzen. Auf diese Weise kann er seine Temperatur konstant halten. Der Schweiß tritt dann über winzig kleine Löcher in der Haut aus. Auf der Hautoberfläche verdunstet der Schweiß und kühlt dadurch die Haut ab. So wird verhindert, dass der Körper zu heiß wird. Tiere schwitzen dabei anders als Menschen. Hunde hecheln, Kühe strahlen die überflüssige Wärme über die Hörner ab, und Elefanten wedeln mit ihren Ohren, um das warme Blut darin abzukühlen.

Fragen Kinder, die auch eine Frage zu medizinischen Dingen haben, können sie gerne mit der Angabe des Alters und Wohnortes per E-Mail an gm-info@­helios-gesundheit.de oder per Post an Helios-Klinik Wipperfürth, Unternehmenskommunikation, Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth, schicken. Wir veröffentlichen dann die Antworten der Mediziner aus dem Krankenhaus.

(rue)