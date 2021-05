Jahresbilanz : Volksbank Oberberg steht gut da

Oberberg Die Corona-Pandemie ist und bleibt eine gesundheitliche und ökonomische Herausforderung. Dennoch blickt die Volksbank Oberberg positiv aufs Jubiläumsjahr zurück und wagt einen optimistischen Ausblick.

Mit einem Zitat des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt beginnt die Jahresbilanz er Volksbank Oberberg: „In der Krise beweist sich der Charakter“. 2020, das 150. Jahr seit der Gründung, sollte ein ganz besonderes werden. Wurde es auch, „aber ganz anders, als wir uns das vorgestellt hatten“, heißt es in dem Bericht. Filialschließungen habe man vermeiden können. „Die Pandemie ist und bleibt aber eine gesundheitliche und ökonomische Herausforderung“, teilt die Bank mit, die in Hückeswagen an der Bahnhofstraße eine Filiale betreibt und in Radevormwald als Raiffeisenbank am Schlossmacherplatz. Man durchlebe die stärkste Gesundheits- und Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg und scheine doch robuster als in der Finanzmarktkrise. In Zahlen heißt das – Bilanzsumme: 4,2 Milliarden Euro (2010: 2,3, 2015: 2,9), Kundeneinlagen: 2,4 Milliarden (2010: 1,6, 2015: 1,9), Kundenkredite: 3,2 Millionen Euro (2010: 1,8, 2015: 2,3); Betreutes Kundenvolumen: 6,6 Milliarden (2010: 3,9, 2015: 4,9); Bilanzgewinn (in Millionen): 10,3 (2010: 7,5, 2015: 9,1). Cost-Income-Ratio (Kennzahl der Effizienz): 57,0 (2010: 49,3, 2015: 57,5). Mitarbeiter: 484 (2010: 420, 2015: 469). Geschäftsstellen: 30 (2010: 28, 2015: 30).